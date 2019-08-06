العاهل البحريني يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع المملكة المتحدة

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوثيقة والممتدة التي تربط البحرين والمملكة المتحدة، وما ترتكز عليه من قواعد صلبة من العمل المشترك والاحترام المتبادل.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن ملك البحرين شدد خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم الاثنين، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - على حرص البحرين وتطلعها الدائم إلى الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها من المجالات، والعمل مع المملكة المتحدة والتنسيق والتشاور المستمر إزاء كافة القضايا ومواجهة مختلف التهديدات التي تواجه المجتمع الدولي.

من جانبه، أكد جونسون حرص المملكة المتحدة على تعزيز العلاقات المتميزة مع مملكة البحرين.. مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها البحرين في تعزيز استقرار المنطقة ودولها وشعوبها.