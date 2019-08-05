دار الكتب: نحرص على ضم كل ما هو ذات قيمة تاريخية وأثرية للدولة المصرية

قال هشام عزمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إن ما يعني الوزارة هو ضم كل شيء مهم ويرتبط بتاريخ وتراث هذا البلد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TeN»، أمس الأحد، أن متابعة عملية الحصول على الكتب النادرة بمكتبة المستشرق التابعة للفنان الراحل حسن كامي، تمت منذ اليوم الأول، بأمر من وزيرة الثقافة بتشكيل لجنة لفحص مقتنيات المكتبة.

وأوضح أن دار الكتب بدأت في عملية فحص شاملة لمقتنيات المكتبة بعد حسم الأمر من الناحية القانونية وتحديد ملكية المكتبة، مشيرًا إلى استمرار عملية الفحص لمدة طويلة بعد وضع ضوابط ومعايير أقرتها لجنة المخطوطات لعملية الفحص.

وأكد قيام اللجنة بالاستعانة بخبراء ومترجمين ضمانًا للحيدة والموضوعية وعدالة التقييم، إضافة إلى ضمان ترجمة دقيقة وموضوعية للعناوين، موضحًا عمل اللجنة قائمة تشمل 86 عنوانًا، تحوي مجموعة من أوائل المطبوعات والكتب النادرة واللوحات، ارتأت دار الكتب ضمها لما تمثله من قيمة تاريخية وأثرية للدولة المصرية.

وأشار إلى وجود تعاون وتفاهم بين اللجنة وأعضاء المكتبة للعمل في إطار واحد وهو تحقيق مصلحة الوطن، مع عدم وجود أي مصلحة شخصية، متابعًا: «القانون واضح، لدينا الحق في الضم والمالك لديه الحق في الحصول على تعويض مقابل ما تم ضمه».