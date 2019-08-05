مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام بسبب الأهلي

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وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة لحازم إمام نجم المنتخب الوطني والقلعة البيضاء الأسبق وذلك بعد تصريحات الأخير بأن الأهلي أفضل فريق بالدوري بالموسم المنقضي.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور:" يا حازم نحن نحبك ونحترمك، وجماهير الأهلي يعلموا أن ناديهم قدم أسوء مواسمه، وجماهير الزمالك تعلم أن ناديها قدم أفضل مواسمه".

وأضاف:" جماهير الأهلي والزمالك يعلموا كيف تم الحصول على لقب الدوري، وهل أنتم غير متذكرين لما فعلوه الحكام معنا، أو جروس "المجنون" على حد وصفه، ومباراة حرس الحدود عندما سجل بهاء مجدي هدفا في مرماه".

وكان حازم إمام قبل يومين قد اختار الأهلي كأفضل ناد بالدوري بالموسم الماضي والذي حقق الأهلى فيه لقبه الـ41.

وشهدت الساعات الماضية هجوما من بعض جماهير الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد الامبراطور حازم إمام بعد تفضيله للأهلي عن الزمالك في مشوار الفريقين بالموسم الماضي.