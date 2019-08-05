انتصار السيسي: خالص عزائي لكل المصريين في استشهاد أبنائنا جراء حادث المنيل الإرهابي

عقلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حادث المنيل الإرهابي، الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خالص عزائي لكل المصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابي بمعهد الأورام بالمنيل، وأتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين ولمصرنا الأمن والسلام".

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.