الصومال: إعدام مسلحين من «الشباب» بعد إدانتهما بالتورط في هجوم بالعاصمة

نفذت السلطات الصومالية عقوبة الإعدام بحق مسلحين اثنين من حركة "الشباب" المتطرفة بعد إدانتهما بالتورط في هجوم على العاصمة مقديشيو في ديسمبر الماضي راح ضحيته 13 شخصا على الأقل.

ونقل راديو "شابيلي" الصومالي، عن رئيس المحكمة العسكرية الصومالية حسن علي نور، قوله للصحفيين إنه تم إعدام المسلحين صباح اليوم الاثنين رميا بالرصاص.

يذكر أنه تم طرد مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من العاصمة مقديشيو عام 2011 على يد القوات الصومالية والقوات التابعة للاتحاد الإفريقي، ولكنها تواصل تنفيذ هجمات دموية في المدينة.