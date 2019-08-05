أمن أسوان يعتمد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء المباحث

اعتمدت مديرية أمن أسوان، أمس الأحد، حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الشرطة على مستوى المحافظة.

شملت الحركة التي اعتمدها اللواء محمد عمارة مدير الأمن، الرائد كريم أبو العباس رئيسا لمباحث مركز شرطة كوم إمبو، والمقدم أحمد محمد مرشدي رئيسا لمباحث مركز شرطة إدفو، والرائد محسن رفعت متولي رئيسا لمباحث مركز شرطة نصر النوبة، والرائد حسين أبو زيد رئيسا لمباحث مركز شرطة أسوان الجديد، والرائد عمرو مصطفي رئيسا لمباحث قسم ثان أسوان، والرائد شريف محمد صلاح رئيسا لمباحث مركز أسوان، والرائد نبيل العدلي رئيسا لمباحث مركز أبو سمبل، والرائد محمود حامد رئيسا لمباحث قسم أول أسوان، والرائد محمود الباجا رئيسا لسجن مركز شرطة أسوان الجديدة.