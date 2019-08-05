بنفيكا يتوج بطلا لكأس السوبر البرتغالي بعد فوزه الكبير على سبورتينج لشبونة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توج فريق بنفيكا بلقب كأس السوبر البرتغالي لكرة القدم، اليوم الأحد، بعد فوزه على سبورتينج لشبونة 5 / صفر.

وسجل أهداف بنفيكا رافاييل فيريرا دا سيلفا في الدقيقة 40 ولويس ميجيل ألفونسو (هدفين) في الدقيقتين 60 و75 وأليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 64 وشيكينيو في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وشهدت المباراة طرد إدريسا دومبيا لاعب سبورتينج لشبونة في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وحصد بنفيكا لقبه الثامن في البطولة ليعادل رقم سبورتينج لشبونة.

ويستهل بنفيكا مبارياته في الدوري البرتغالي بمواجهة فريق باكوس دي فيريا يوم الأحد المقبل، فيما يلعب سبورتينج لشبونة مع ماريتيمو في ذات اليوم.