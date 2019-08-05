الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة جنوبي البلاد

ضبطت مفرزة للجيش الجزائري أمس الأحد، مخبأ للأسلحة والذخيرة إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بمنطقة تمنراست، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الوطني.

وقالت الوزارة في موقعها الرسمي اليوم الاثنين، إنه جرى التحفظ على رشاش عيار7ر12 ملم، ورشاش من نوع " بي كاي تي"، و4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وبندقيتيان نصف آليتين من نوع سيمونوف، و8 صواريخ من نوع (إس فايف كيه أوه)، و9 قذائف هاون عيار 82 ملم. بالإضافة إلى 1460 طلقة من مختلف العيارات.

كانت الوزارة قد أفادت في وقت سابق اليوم باعتقال إرهابي بمنطقة تمنراست أقصى جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك يأتي في إطار عملية لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الإرهابي، الذي جرى اعتقاله أمس الاحد ، التحق بالجماعات الإرهابية عام 2011.

من جهة أخرى ، أشارت الوزارة إلى تدمير مخبأ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع، خلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تايوسام في ولاية سكيكدة شرقي الجزائر.