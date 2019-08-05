داخلية الوفاق الليبية تدين قصفا جويا جنوب غرب البلاد

أدانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليًا، اليوم الاثنين، "بأشد العبارات القصف الجوي العشوائي الذي تعرض له حي القلعة بمدينة مرزق جنوب غرب البلاد مساء أمس الأحد.

ودعت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المجتمع الدولي والبعثة الأممية إلى "إجراء تحقيق في جرائم الحرب" التي حملت مسؤوليتها "للمشير خليفة حفتر وأتباعه".

وأوضحت الوزارة "أن الهجوم راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى من المدنيين"، مؤكدة "أن المجرم الذي قام بهذا العمل الجبان سينال جزاءه جراء هذه الهجمة الوحشية التي اعتبرتها من جرائم الحرب".

ولم يرد أي تعليق من جانب الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على الهجوم على مرزق.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يشن منذ الرابع شهر أبريل الماضي هجومًا لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق، مما سماهم بـ"الميليشيات الإرهابية". من جانبها، دفعت حكومة الوفاق، المدعومة دوليًا، بقوات للتصدي للهجوم.