في حي السيدة زينب، حيث سبقه الكثير من المبدعين بالميلاد في هذا المكان التاريخي، ولد المخرج المصري ذو المشوار الفني القصير والعلامة المميزة على شريط السينمائي رضوان الكاشف، في 6 أغسطس 1952.

كان رضوان الكاشف ذو جذور صعيدية، فأسرته تنتمي لقرية في محافظة سوهاج، ثم انتقلت للعيش في القاهرة، وكان الكاشف من سكان حي المنيل الهادئ.

وترصد «الشروق» في ذكرى ميلاده الـ67 حياة مخرج متميز رحل عن عالمنا مبكرًا في عام 2002 بشكل مفاجئ.

البداية الفنية

كانت الخطوات الأولى للكاشف في عالم السينما بفيلم "الجنوبية" وهو فيلم خاص بمشروع تخرجه من المعهد العالي للسينما، وحصل عام 1988 على جائزة من وزارة الثقافة، وكان فيلم روائي قصير.

الكاشف مساعد مخرج

يمثل المخرج رضوان الكاشف امتداد لجيل الواقعية الذي بدأ بالواقعية الكلاسيكية مع صلاح أبو سيف ويوسف شاهين وهنري، ثم الجيل الثاني للواقعيين مثل محمد خان وعاطف الطيب وخير بشارة، بينما ينتمي هو ويسري نصر الله للجيل التالي لهؤلاء.

وعمل الكاشف كمساعد مخرج لعدد من مخرجي الواقعية الذي تأثر بمدرستهم مثل يوسف شاهين وداوود عبد السيد، ومن هذه الأفلام "سمك لبن تمر هندي" مع المخرج رأفت الميهي، و"سمع هس" مع شريف عرفة.

شلة المنيلة

يحكي الكاتب وليد العمري في كتابه "حياة في السينما" قصة شلة المنيل التي كونها المخرج الراحل رضوان الكاشف، وكانت تجمعهم جلسات على فترات مختلفة.

يصفه العمري في المقدمة قائلًا: "كان الكاشف لديه قدرة خاصة على جذب انتباه الآخرين بدبلوماسيته الناعمة ورقته المبالغة وفطرته وانطلاقه في الحديث وعشقه للحياة وحبه للمغامرة بل يمكن القول أن الحياة بالنسبة له مغامرة كبيرة..".

وشلة المنيل، كما يروي عنها العمري هي مجموعة من الأشخاص جمعهم شبابهم خلال السبعينيات التجاور في السكن في حي المنيل العريق، وكانت بداية صداقة هؤلاء في حرم جامعة عين شمس بكلية الطب حيث يوجد "نادي السينما" الذي كان قبلة حينها للمثقفين وكان يقع في حرب مع قوى التيار الإسلامي ويواجه محاولات الغلق والتشويه بإدعاءات كنشر العلمانية.

وكان رضوان ويسري نصرالله ويحيى الفخراني وزوجته لميس جابر وغيرهم يترددون على النادي باستمرار، وكانت شلة المنيل تلتقي في سينما الغد أو نادي القاهرة السينمائي أو جميعة الفيلم وكان محور نقاشاتها سياسية واجتماعية عن الأوضاع التي تمر بها مصر.

ويقول العمري أن شلة المنيل التقت مرة أخرى في حي الزمالك عام 2008 لإحياء ذكرى رحيل الكاشف وعرض أفلامه القليلة التي صنعها للسينما.

الاعتقال

يقول العمري، إن الشلة التي بدأت في السبعينيات شاركت في مظاهرات الجامعة التي كانت تعترض وقتها على بعض قرارات الرئيس محمد أنور السادات.

وشارك الكاشف في مظاهرات انتفاضة الخبز عام 1977، وتعرض للاعتقال بسببها، ثم اعتقل مع مجموعة من المثقفين ضمن اعتقالات مطلع الثمانينيات.

أفلامه

أخرج رضوان الكاشف 3 أفلام سينمائية فقط، كان أولها عام 1993 وهو "ليه يابنفسج" والثاني عرق البلح 1999 وآخرهم فيلم "الساحر" للراحل محمود عبد العزيز.

كتبه

في فترة الثمانينيات قدم الكاشف كتابين مهمين للقارئ المصري وهما "الحرية والعدالة في فكر عبدالله النديم" و"قضية تجديد الفكر عند زكي نجيب محمود".