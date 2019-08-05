إسماعيل بن ناصر: من الصعب رفض الانتقال للميلان

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أعرب الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب إي سي ميلان والمنضم حديثًا لصفوف الفريق، عن سعادته بالتواجد في صفوف فريق بحجم "الروسونيري".

وقال بن ناصر في تصريحات لقناة نادي ميلان الرسمية: " سعيد للغاية بالتواجد في ميلان، فهو واحد من أكبر أندية العالم ومن الصعب رفض الانتقال إليه".

وأضاف: "أعد الجماهير بالقتال على أرضية الملعب".

وأكمل: " سعيد للغاية بما حدث ببطولة أمم إفريقيا ، ألعب لمنتخب الجزائر منذ 3 سنوات و وتحقيق لقب البطولة كان مدهشا".

يذكر أن منتخب الجزائر قد توج بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها بالفوز 1-0 على السنغال في نهائي البطولة التي أقيمت في مصر.