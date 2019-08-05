إسماعيل بن ناصر: من الصعب رفض الانتقال للميلان

أعرب الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب إي سي ميلان والمنضم حديثًا لصفوف الفريق، عن سعادته بالتواجد في صفوف فريق بحجم "الروسونيري".
وقال بن ناصر في تصريحات لقناة نادي ميلان الرسمية: " سعيد للغاية بالتواجد في ميلان، فهو واحد من أكبر أندية العالم ومن الصعب رفض الانتقال إليه".
وأضاف: "أعد الجماهير بالقتال على أرضية الملعب".
وأكمل: " سعيد للغاية بما حدث ببطولة أمم إفريقيا ، ألعب لمنتخب الجزائر منذ 3 سنوات و وتحقيق لقب البطولة كان مدهشا".
يذكر أن منتخب الجزائر قد توج بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها بالفوز 1-0 على السنغال في نهائي البطولة التي أقيمت في مصر.