«الهجرة» تتدخل لإنهاء إجراءات الإفراج عن مواطن مصري بالسعودية

تدخلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لحل أزمة المواطن المصري بالسعودية (م. أ. ك)، والمتمثلة في عدم الإفراج عنه بعد قضائه للعقوبة الموقعة عليه وهي السجن 6 أشهر، بالرغم من استيفاء جميع الأوراق الخاصة من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تواصل أسرة المواطن المصري مع الوزارة.

من جانبها، أجرت وزيرة الهجرة، اتصالات مكثفة بالجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، والقنصلية المصرية بالمملكة، للوقوف على طبيعة المشكلة، حيث اتضح أن هناك خطأ باسم المواطن المصري قد وقع أثناء إجراءات الإفراج عنه مما تسبب في توقف هذه الإجراءات ونتج عن ذلك مكوثه في السجن بعد مدة الحبس المقرر له، وبعد الوقوف على طبيعة الخطأ وجهت السفيرة نبيلة مكرم بضرورة التأكد من اسم المواطن المصري وسرعة الإفراج عنه، بعدما اتضح هذا الخطأ.

وأكد الوزارة أن السلطات السعودية المختصة اتخذت قرار بالإفراج عن المواطن المصري (م. أ. ك) بعد استيفاء جميع الأوراق الخاصة به، ويمكنه الآن العودة إلى أسرته في مصر والكائنة بقرية شقرف التابعة لمركز طنطا محافظة الغربية.

وثمنت الوزيرة جهود السلطات السعودية المختصة لاستجابتها السريعة لإنهاء إجراءات الإفراج عن المواطن المصري وتداركها للخطأ الواقع في اسمه والذي حال دون الإفراج عنه خلال الفترة الماضية.