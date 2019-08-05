تعرف على حقائق لا تصدق عن الحيوانات

تعتبر الحيوانات شريكة لنا في هذا الكوكب لذلك يجب علينا فهم تصرفاتها، لكي لا نضرها أو نصاب بالضرر بسبب ردود فعل لا نعرفها عنها، وتعرض صحيفة "reader’s digest" الأمريكية حقائق لا يعرفها الكثيرين عن الحيوانات.

خلد الماء

يعتقد البعض أن ذلك الكائن هو كائن لطيف لا يمكنه أن يصيبهم بالضرر، لكن لدى خلد الماء الذكور آلية دفاع عند أقدامهم الخلفية توجد نتوءات يمكنها إطلاق السم، مما يجعل هذه الحيوانات البرية واحدة من الأنواع القليلة من الثدييات السامة.

وعلى الرغم من أن السم ليس قوياً بما يكفي لقتل الإنسان، إلا أنه مؤلم للغاية ويمكن أن يسبب الأورام وصعوبة التنفس، وهذا بالتأكيد كافٍ لجعل خلد الماء اللطيف يعد من الكائنات الخطيرة.

الحيتان

لا يمكن لهذه الثدييات المائية الضخمة أن تتنفس تحت الماء فعليًا، بل يجب عليها العودة دوريًا إلى السطح للتنفس، لذلك فنوم الحيتان ليس كنوم باقي الكائنات فهي تنام وهي مستعدة للاستيقاظ في أي وقت للصعود إلي السطح، أو لمواجهة أي مخاطر.

الدبب القطبية

تمتلك هذه الكائنات الشرسة نوعا رائعا من التحية، فهي تمس الأنف مع بعضها البعض، كما يستخدم الدببة تلك الآلية لطلب الأذن في مشاركة الطعام، فيقترب الدب من الدب الآخر ويلمس أنفه ليطلب الإذن للانضمام إليه.

الكنغر

على الرغم من قدرة هذه الكائنات على القفز لمسافات طويلة، إلا أنهم لا يستطيعون المشي للخلف، ويعود ذلك جزئيًا إلى هيكل أقدامهم الخلفية القوية وذيله الكبير، ولذلك تستخدم أستراليا رمز الكنغر رمزا للتقدم دون العودة إلى الخلف.

أسماك القرش

تعتبر السباحة بالنسبة لبعض أنواع القرش، مسألة حياة أو موت وتستخدم عدة أنواع من أسماك القرش نوعًا معينًا من التنفس يتطلب منهم السباحة بسرعة مع فتح أفواههم، مما يسمح للأكسجين بالوصول إلى الخياشيم.

على الرغم من أن بعض أسماك القرش يمكن أن تتنفس في أوضاع عادية، إلا أن أسماك القرش البيضاء العظيمة والقرش والحوت يجب أن تتحرك باستمرار لتتناول الأكسجين.

الضباع

عادة ما يتم التفكير في الضباع وتصويرها على أنها كائنات شبيهة بالكلاب، ولكن هذه الحيوانات البرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطط، فتوضع الضباع تحت قائمة آكلات اللحوم "مثل القط".

لكنها لا تزال مختلفة بما فيه الكفاية عن القطط الكبيرة للحصول على تصنيف عائلي منفصل خاص بها.

الكوكا

تعد هذه الكائنات صاحبة الوجه الجميل من الكائنات القادرة على التحمل، فيمكن لهذا الكائن الصغير البقاء لمدة شهر كامل دون شرب الماء، وذلك لأن نظامهم الغذائي يشمل الأوراق والنباتات التي تحتوي على الكثير من الرطوبة.

الدلافين

من الحقائق الحيوانية الغريبة أن الدلافين يمكنهم النداء على بعضهم البعض من خلال الأسم، فهذه الكائنات يمكنها تمييز تصفير بعضهم البعض.