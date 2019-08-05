فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأكْمَامِ.. يُعد التمر من الثمار المفيدة للجسم، ولها أهمية دينية كبيرة عند المسلمين إذ إنها أحد السُنن المُقتبسه عن الرسول صل الله عليه وسلم، وفضلاً عن أهميتها الدينية والغذائية، فلها أهمية اقتصادية كبيرة خاصة في السعودية ويبرز ذلك من خلال المهرجان الموسمي للنخيل الذي يُقام في مدينة القصيم.

وتُعد السعودية هي موطن زراعة النخل وهي إحدى أهم الدول التي تهتم بزراعة النخيل ومشتقاته، وتولى المملكة اهتمام ضخم بقطاع النخل إذ تستثمر حوالي 2 مليار ريال سعودي حوالي 533 مليون دولار، وتحتوي على أصناف عديدة ومختلفة، جميعها يُعرض سنويًا في مهرجان "تمور بريدة".

مهرجان سنوي يتم تنظيمه مع بداية شهر أغسطس من كل عام يُعقد في منطقة البريدة، ويُعد أكبر تجمع اقتصادي زراعي خاص بالتمور، ويعرض هذا العام البائعون 45 صنفًا مختلفة من تمور القصيم.

ويمتلئ السوق بالتجار على مدار ثلاثين يومًا يعقدون صفقات البيع لشراء كميات كبيرة من التمور، وتتواجد مئات الأطنان من التمور بشكل يومي، وأبرز أنواع التمور هي "السكري والبرحي والشقراء والصقعي".

وتحتضن مدينة بريدة المهرجان سنويًا بالتزامن مع التوقيت المثالي لنضوج التمور وتجميعه، ويُعد المهرجان مقصد لعدد كبير من الزوار من خارج الدول العربية إذ تعتبره السعودية من أشكال "السياحة الزراعية"، ووضعت توقعات المبيعات هذا العام تتجاوز مليار ريال أي مايقرب من 266 مليون دولار.

ويتواجد في السوق أفضل أنواع التمور، ويعضًا منها ذي الجودة العالية يصل في المزايدات سعر الصندوق الواحد إلى قيمة تتجاوز 20 ألف ريال 5.3 ألف دولار، حسبما ذكر خالد الربعي المسؤول الإعلامي للمهرجان.

ويصل عدد النخل في السعودية لأكثر من 28.5 مليون نخلة، ويبلغ إنتاج النخلة الواحد نحو 70 كيلو، فيما يبلغ إنتاج السعودية السنوي من التمور مليون و100 ألف طن، في الوقت نفسه يبلغ استهلاك السعوديين نفسهم للتمر حوالي مليون طن سنويًا، 40% من الاستهلاك يتم في شهر رمضان.

ويبزر خلال المهرجان مهنة الدلالين الذين يعدون عامل جذب، وكلاً منه يتميز بطريقة مختلفة لعرض التمور وأسعارها وأنواعها، ويقوم على إدارة السوق 800 شاب سعودي، ويوفر ثلاثة آلاف فرصة عمل، وعدد من المشاريع الصغيرة في بعض المهن المتعلقة بالتمور.