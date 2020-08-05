أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن المراكز التكنولوجية تلقت 34 ألفًا و411 طلبًا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي وتم سداد مبلغ 92 مليونًا و842 ألف جنيه رسوم التصالح في المخالفات.



ووجه المحافظ - في تصريح - رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة تحديث سجل مخالفات البناء أولا بأول وعدم المغالاة في استكمال طلبات التصالح وقبول أى مستند يدل على الملكية لتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.



وناشد المحافظ المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة التقدم بطلباتهم لتجنب تعرضهم لحملات الإزالة، مؤكدا ضرورة استغلال عائدات التصالح فى مشروعات تنموية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.