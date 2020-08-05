اتحاد الصحفيين العرب يعلن تضامنه مع لبنان الشقيق إزاء انفجاري بيروت

أعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب تضامنه الكامل مع لبنان حكومة وشعباً إزاء انفجاري بيروت أمس، واللذين أسفرا عن سقوط عدد كبير من الضحايا وعدد ضخم من المصابين.

وبعث الاتحاد العام للصحفيين العرب -في بيان اليوم الأربعاء- خالص تعازيه ومواساته الصادقة للشعب اللبناني الشقيق، داعياً الله عز وجل بالشفاء العاجل للجرحي وبأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

وأعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن خالص تعازيه للأسرة الصحفية في لبنان الشقيق عن الضحايا في هذه الأحداث المروعة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وان يحفظ الله لبنان وشعبه من كل سوء.