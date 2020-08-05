زار جان كاستيكس رئيس الوزراء الفرنسي، يرافقه وزير الخارجية جان إيف لودريان، السفير اللبناني في باريس «رامي عدوان»، وذلك في دار السكن.

وقدما التعازي للبنان باسم فرنسا حكومة وشعبا، ودون كاستيكس كلمة على كتاب التعزية، وذلك بحسب ما أشارت إليه صحيفة النهار اللبنانية.

ويواكب السفير عدوان زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدًا إلى لبنان.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 113 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.