تستأنف كليات جامعة القاهرة، صباح اليوم، امتحانات طلاب الفرق النهائية، للأسبوع الرابع، وفقا لخطة شاملة تعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعى؛ لتقليل الكثافة الطلابية وفقا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة؛ حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة فى الفرق النهائية والدراسات العليا نحو 80 ألف طالب وطالبة.



وقال رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت: إن عملية التصحيح الإلكترونى لامتحانات الفرق النهائية تتم فور الانتهاء من كل امتحان، بهدف إعلان النتائج سريعا عقب انتهاء الامتحانات، مؤكدا انتظام سير امتحانات طلاب الفرق النهائية فى هدوء ودون رصد أى مشكلات.



وأشار الخشت، إلى أنه يتابع الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الإلكترونية وبالتنسيق مع العمداء ولجان الطوارئ بالكليات واللجنة الطبية العليا.



وأوضح أن الجامعة عممت الإجراءات والضوابط الاحترازية على الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات، وأن الضوابط تلزم جميع المشاركين بارتداء الكمامة وقواعد التباعد الاجتماعى والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان، مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة.



كان رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات منذ انطلاق الامتحانات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير جميع الخدمات للطلاب، وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب، والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية، ومراعاة التباعد الاجتماعى والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميا فى جميع الأماكن التى تجرى بها الامتحانات.



وشدد على ضرورة وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوى القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعى وفى الكليات للتعامل الطبى السريع مع أى حالة اشتباه.