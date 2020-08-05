محامي الرئيس الكولومبي الأسبق يصر على براءة موكله من رشوة شهود

أصر محامي الرئيس الكولومبي الأسبق ألفارو أوريبي، اليوم الأربعاء، على براءة موكله، مؤكدًا أن أوريبي لم يتورط في التلاعب بشهود، في قضية أفضت إلى قرار غير مسبوق للمحكمة العليا بوضع أوريبي قيد الإقامة الجبرية وأحدثت انقساما في الأمة.

وقال المحامي خايمي جرانادوس، في بيان، "لم يطلب الرئيس أوريبي من أي شخص تقديم رشوة لأي شاهد"، بينما احتدم الجدل حول حكم المحكمة بوضع الرئيس الأسبق قيد الإقامة الجبرية أمس الثلاثاء.

وأوريبي الذي حكم البلاد بين عامي 2002 و2010، وهو حاليا عضو مجلس الشيوخ، هو أول رئيس سابق لكولومبيا يوضع قيد الإقامة الجبرية.

وأشارت المحكمة العليا إلى رغبتها في منع أوريبي من عرقلة التحقيق بشأن دفعه رشوة لشهود والضغط عليهم لإسكات مزاعم بأنه كان وعائلته على صلة بجماعات شبه عسكرية تبث الرعب، ولعبت دورا بارزا في النزاع المسلح الذي استمر 52 عامًا في البلاد.

يذكر أن أوريبي هو أول رئيس كولومبي سابق يتم القبض عليه ، مما يزيد الآمال في أن يبدأ القضاء في ملاحقة الشخصيات العامة المشتبه في ارتكابها مخالفات.

وكتب أوريبي، عبر تويتر، أمس الثلاثاء: "حرماني من الحرية يسبب لي حزنا عميقا من أجل زوجتي وأسرتي، والكولومبيين الذين لا يزالون يؤمنون أنني فعلت شيئا جيدا للوطن".