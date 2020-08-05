خطاب تهديد لمحامي فتاة مسلمة تعرضت للعنصرية بسبب حجابها في ألمانيا

تلقى محامي فتاة مسلمة تعرضت للتمييز من قبل صاحب سوبر ماركت في ألمانيا بسبب حجابها الذي ترتديه، خطاب تهديد.

وقال متحدث باسم شرطة مدينة مانهايم، اليوم الأربعاء، إن الخطاب يحوي مادة مسحوقية ورجح أن يكون الخطاب واردًا من التيار اليميني المتطرف، وذكر أن المادة يجري فحص مدى خطورتها من قبل خبراء تابعين لمكتب مكافحة الجريمة.

كان المحامي يالسين تكينواوغلو، الذي يقع مكتبه في مدينة هايدلبرج، قد تولى الدفاع عن الفتاة التي كانت تعمل تحت التدريب في السوبرماركت، وقد أمرها أحد رؤسائها الذي يعمل على خزينة بالسوبر ماركت أن تخلع غطاء رأسها إذا أرادت أن تعمل.

وقد أثار مقطع فيديو للفتاة على الإنترنت تشرح فيه الواقعة وهي تبكي، ضجة كبيرة وقد وجهت سلسلة سوبرماركت "إيديكا" والموظف المعني بالقصة، اعتذارًا للفتاة.

وقال المحامي إن الخطاب الذي وصل إلى مكتبه، له علاقة واضحة بواقعة سوبرماركت إيديكا، وأضاف أنه أبلغ الشرطة على الفور بدون أن يفتح الخطاب لأنه لم يكن يحمل اسم المرسل.