‏أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أسفه لما وقع في لبنان وقال إنه مستعد للمساعدة، واصفًا ما حدث في بيروت بـ"انفجار مروع"، وفقًا لما أوردته فضائية "العربية".

وأعلن ‏رئيس الحكومة اللبنانية، أن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم، خلف انفجار مرفأ بيروت، فيما أعلن الرئيس عون، الحداد الوطني والإقفال لمدة 3 أيام.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، قد أعلن حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت أنباء وزير الصحة اللبناني، بوقوع 73 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 3700 شخص؛ جرّاء الحادث.

ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.