الحزب الحاكم: بولندا ستجري تعديلا وزاريا

أعلن ياروسلاف كاتشينسكي رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، اليوم الأربعاء، عن تعديل وزاري وخفض لعدد الوزارات.

وصرح كاتشينسكي لوكالة الأنباء البولندية "باب" بأن التعديل الوزاري سوف يتم في سبتمبر أو بداية أكتوبر.

وقال كاتشينسكي: "هناك شيء واحد مؤكد في الوقت الحالي: التعديل الوزاري لا يتعلق بمنصب رئيس الحكومة الذي يبقى مع ماتيوش مورافيتسكى ".

ولم يعلق كاتشينسكي على التعديلات المحتملة لمناصب أخرى.

وذكر أيضا أن عدد الوزارات سوف ينخفض ​​من 20 إلى 12 أو 11 وزارة من أجل العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

يشار إلى أن النائب البرلمانى (71 عاما) لا يشغل أي مناصب حكومية رسمية إلى جانب مقعده في البرلمان، لكنه يعتبر وسيط السلطة في معترك السياسة البولندية.

وفاز حزب كاتشينسكي بالسلطة عام 2015 بأغلبية مطلقة. كما أن الرئيس الذي أعيد انتخابه حديثا أندريه دودا يوالي حزب القانون والعدالة الحاكم، على الرغم من أنه لم يعد عضوا رسميا به الآن.