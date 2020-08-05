وزير الدفاع الأمريكي يرجح أن يكون انفجار لبنان مجرد حادث

أعرب وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، عن اعتقاده بأن الانفجار الكبير الذي وقع في بيروت، كان حادثا، وهو ما يناقض رأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أثار احتمالية وقوع هجوم.

وقال "إسبر"، اليوم الأربعاء، خلال مشاركة افتراضية في منتدى أسبن للأمن، إن الغالبية تعتقد أنه كان حادثا كما تقول التقارير.

وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة.

يشار إلى أن ترامب استشهد أمس، بعد ساعات فقط من الانفجار، بـ"جنرالات" لم يذكر أسماءهم، زعم أنهم يشعرون على ما يبدو بأن الحادث كان هجوما، ولم يقدم مطلقا أي دليل على هذا الادعاء.

ولقى ما لا يقل عن 135 شخصًا مصرعهم، وأصيب نحو 5 آلاف آخرين في الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية، والذي تقول السلطات المحلية إنه نتج عن التخزين غير الصحيح لـ2750 طنا من نترات الأمونيوم في الميناء.