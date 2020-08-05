عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر عروسًا تلتقط صورًا بفستان زفافها في بيروت قبل وقوع انفجار المرفأ بعدة ثوان قليلة.

وظهرت العروس «إسراء السباني» وهي تقف أمام الكامير سعيدة، أثناء جلسة التصوير، في ساحة بوسط بيروت، ليقع الانفجار فجأة وتفر هاربة بفستان زفافها، في مشهد مأساوي مفزع.

وقد انزلقت عليها كاميرا المصور، وسقطت باقات الزهور على الأرض، وهرعت العروس إلى مبنى مجاور، هروبًا من الانفجار الذي دمر المحيط المتواجدة به، وكادت أن تُقتل على إثره.

وكان قد اندلع حريق كبير، مساء أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 135 شهيدًا و80 مفقودًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.