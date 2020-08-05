 مقتل وإصابة 11 مسلحا من طالبان في هجوم استباقي للقوات الأفغانية شمال البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل وإصابة 11 مسلحا من طالبان في هجوم استباقي للقوات الأفغانية شمال البلاد

كابول - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 10:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 10:59 ص

أحبطت القوات الأفغانية، هجمات لطالبان كانت تستهدف منطقتي دولت آباد وجارزيوان في إقليم فارياب شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 مسلحًا على الأقل.

وقال فيلق شاهين 209 -في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الأربعاء- إن مجموعة من مسلحي طالبان كانت تخطط لشن هجمات في منطقة دولت آباد وفي محيط عاصمة إقليم جارزيوان أمس، موضحا أن قوات الأمن اتخذت خطوات وقائية بدعم من القوات الجوية الأفغانية.

وأضاف الفيلق أن قوات الأمن قتلت 4 على الأقل من عناصر طالبان خلال العمليات وأصابت ما لا يقل عن 7 آخرين، مشيرا إلى أنه من بين القتلى أحد الشخصيات البارزة في طالبان والمسؤول عن جمع الزكاة.

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