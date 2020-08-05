وكيل «أوقاف الإسكندرية»: توزيع لحوم الأضاحي غدا بحصيلة 11 مليون و250 ألف جنيه على 8 إدارات

قال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة، اليوم الأربعاء، إنه سيتم توزيع لحوم الأضاحى غدًا الخميس، بحصيلة 11 مليون و250 ألف جنيه على 8 إدارات من خلال لجنة مشكلة من مدير الإدارة والمتابعة و 4 أئمة حتى توزيع أخر كيلو لحوم.



وأكد خشبة في تصريحات خاصة لـ "الشروق"، أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم.



وأشار إلى أن توزيع اللحوم أمام الناس وتوجيهها إلى المستحقين الحقيقيين يزيد ثقة من تبرع بالصكوك، موجهًا الشكر للأئمة، ومديري الإدارات الذين بذلوا كل الجهد في ظل ظروف تداعيات فيروس كورونا المستجد.