جمعية مصارف لبنان: إغلاق جميع البنوك بسبب انفجار مرفأ بيروت

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، عن إغلاق جميع البنوك، الأربعاء، بسبب انفجار مرفأ بيروت.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، بوقوع 78 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 4000 شخص؛ جرّاء الحادث.

ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.