النائب اللبناني المستقيل: البلد منكوب منذ أشهر مع العهد والحكومة الحاليين

حمادة: كان يجب أن أحرر نفسي من هذه المنظومة الحاكمة





قال النائب اللبناني المستقيل، مروان حمادة، إنه تقدم باستقالته بسبب؛ تراكم الظروف والوضع الذي آل إليه لبنان قبل نكبة أمس، منوهًا أن «لبنان منكوب منذ سنوات وتحديدًا منذ أشهر مع العهد والحكومة الحاليين».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، صباح الأربعاء، أن بيروت أُفقرت وهجرت وتحولت إلى صحراء تجارية وسياحية بفعل المنظومة الحاكمة قبل تدميرها أمس، متابعًا: «قد لا تؤثر استقالة نائب من المجلس كثيرًا ولكنها قد تحرك بعض الضمائر التي لا تستطيع احتمال هذا النهج الذي يؤدي إلى إفلاس لبنان نهائيًا».

وشدد على أن «المسؤول الأول عليه أن يتحمل مسؤوليته باستقالة رأس الدولة أولًا وكذلك رئيس الحكومة وحكومته، حتى لو كان الأمر مسؤولية بعض الأشخاص الذين يستدرجون العدو الإسرائيلي منذ سنوات».

وتابع: «كنت وزيرًا في حكومات رفيق الحريري وأعتز بذلك، وقبل يومين من صدور حكم في قضية اغتياله كان يجب أن أحرر نفسي من هذه المنظومة الحاكمة».

وفي أول رد فعل رسمي سياسي داخلي على انفجار بيروت الهائل الذي وقع أمس، تقدم النائب الدرزي مروان حماده باستقالته من مجلس النواب، في خطاب أودعه التاسعة صباح اليوم، الأمانة العامة للمجلس، طالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية وتحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، في تصريحات صحفية صباح اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 100 شهيد وأكثر من أربعة آلاف جريح حتى الآن.

ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، مؤكدًا أن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم، خلف انفجار مرفأ بيروت