القومي لحقوق الإنسان يناشد دول العالم بمساعدة لبنان في محنته الشديدة

أعرب السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيه ومواساته للشعب اللبناني في الحادث الأليم الذي وقع أمس الثلاثاء في مرفأ بيروت وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا وآلاف المصابين والذي وقع في توقيت تواجه فيها البلاد جائحة كورونا وأزمة اقتصادية.



وناشد فايق -في بيان اليوم- كل شعوب العالم بمساعدة لبنان العزيز علينا جميعًا لتجاوز تلك المحنة ومواجهة كافة الصعوبات التي تواجهه في هذه الفترة الدقيقة، مؤكدًا على ثقته من قدرة الشعب اللبناني في تجاوز تلك الأزمة.



وقدم خالص التعازي للشعب اللبناني الشقيق وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، داعيًا الله أن يحفظ لبنان و شعبها من كل مكروه.