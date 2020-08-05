كيزر يسلم الرئاسة التنفيذية لسيمنس لرئيس جديد في فبراير المقبل

قرر مجلس الإشراف والمراقبة على شركة سيمنس الألمانية، اليوم الأربعاء، أن يسلم جو كيزر، الرئاسة التنفيذية للشركة إلى رولاند بوش في ختام الجمعية العمومية للشركة في فبراير المقبل.



وأعلنت سيمنس أن بوش سيتسلم، كما تم الإعلان عنه من قبل، المسؤولية عن السنة المالية 2021 في مطلع أكتوبر 2020، وأضافت أن كيزر، الذي قضى فترة طويلة في منصبه، سيصاحب العملية الانتقالية "بشكل نشط".



وبالإضافة إلى ذلك، أعاد مجلس الإشراف تنظيم مجلس الإدارة حيث سيتقاعد كلاوس هلمريش عضو المجلس التنفيذي المسؤول عن أعمال الصناعة الرقمية في نهاية مارس 2021، وسيخلفه سيدريك نايكه، الذي سيتولى المسؤولية عن القطاع مطلع أكتوبر المقبل.



يذكر أن نايكه يتولى حاليا المسؤولية عن قطاع البنية التحتية الذكية، وسيخلفه في المنصب ماتياس ريبليوس.