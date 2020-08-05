مسؤولة إسبانية بارزة تؤكد عدم هروب الملك السابق من العدالة

أكدت نائبة رئيس الوزراء الإسباني كارمن كالفو، اليوم الأربعاء، أن الملك السابق خوان كارلوس المتورط في فضيحة فساد، ليس هاربا من العدالة، وذلك بعد رحيله الغامض هذا الأسبوع.

وقالت للصحفيين "لم يهرب من أي شيء"، مضيفة أن الملك (82 عاما) ليس متهما.

ويوم الاثنين، نشر خوان كارلوس رسالة قال فيها إنه غادر البلاد لتسهيل قيام ابنه الملك فيليبي بأداء مهامه وعدم تشويه سمعته.

وكتب خوان كارلوس في الرسالة إنه اتخذ القرار "في ضوء التداعيات العامة التي تسببت فيها بعض الأحداث الماضية"، مشيرا إلى تحقيق فساد أطلقته أعلى محكمة في 8 يونيو، كما تجري السلطات السويسرية تحقيقا بشأن العاهل السابق.

ووفقا لتقارير إعلامية، غادر ملك إسبانيا السابق البلاد قبل وقت نشر الرسالة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن نفي خوان كارلوس كان قرارا مشتركا بين الحكومة والبيت الملكي. ولا يزال مكان خوان كارلوس غير معروف حتى اليوم الأربعاء. وقد التزم البيت الملكي الصمت بشأن هذه القضية.

وردا على أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ، "لا أعرف".

وتردد أن خوان كارلوس يقيم في منزل صديق مقرب، قطب صناعة السكر بيبي فانجول ، في جمهورية الدومينيكان ، وفقا لبعض التقارير.