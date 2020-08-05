قطر تسجل 267 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 111 ألفًا و805 في البلاد.



وأشارت «الصحة القطرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 178.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 285 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 108 آلاف و539.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 690 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 18 مليون إصابة.