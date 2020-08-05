 كولون يعلن تمديد عقد مدربه ماركوس جيسدول حتى 2023 - بوابة الشروق
الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

كولون يعلن تمديد عقد مدربه ماركوس جيسدول حتى 2023

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 10:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 10:48 ص

أعلن نادي كولون الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه مدد عقد ماركوس جيسدول المدير الفني للفريق، حتى عام 2023.

وكان عقد جيسدول قد جرى تمديده تلقائيا لمدة عام واحد ليستمر حتى 2021 بعدما قاد الفريق للبقاء في دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا) وتفادى الهبوط، ثم أعلن النادي اليوم تمديد التعاقد لعامين آخرين.

وجاء تمديد التعاقد ليلقي الضوء على رغبة النادي في الاعتماد على الاستمرارية فيما يتعلق بمنصب المدير الفني.

وكان نادي كولون قد أعلن مؤخرا أيضا تمديد عقد هورست هيلدت، الذي تولى منصب مدير الكرة في نوفمبر، حتى عام 2023.

وقال هيلدت بشأن تمديد عقد جيسدول :"تولى مسؤولية الفريق في وضع صعب للغاية خلال العام الماضي. استعرض شجاعة ومهارات قيادية في كل التحديات في طريق حسم البقاء بالدرجة الأولى، كما نجح في تطوير الفريق بشكل أكبر."


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك