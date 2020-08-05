مقتل 17 شخصا إثر انقلاب قارب في شمال شرقى بنجلاديش

لقى 17 شخصا على الأقل حتفهم في شمال شرقى بنجلاديش عندما انقلب زورقهم وسط مسطح مائي كونته الأمطار الموسمية، حسبما قال مسؤول اليوم الأربعاء.

وقال المسؤول الحكومي المحلي بلبل أحمد، إن الزورق الذي يعمل بمحرك، غرق وعلى متنه 48 راكبا في مسطح ومفيض جوبينداسري المائى بمنطقة نتروكونا على بعد أكثر من 120 كيلومترا شمال شرقي العاصمة دكا.

وقال إن القارب ربما انقلب بعد أن تعرض لطقس عاصف.

وأضاف المسؤول أن الضحايا، وهم طلاب ومعلمون في مدرسة دينية إسلامية بمنطقة ميمينسينج المجاورة كانوا في زيارة للمسطح والمفيض المائي على متن القارب.

وقال أحمد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف من مكان الحادث إن السكان المحليين ورجال الإطفاء والدفاع المدني أنقذوا 30 من الركاب بعد وقت قصير من غرق القارب تحت الماء.

ثم استعاد الغواصون الجثث. وقال إن عملية البحث لا تزال جارية للعثور على راكب مفقود.

وتتكرر حالات الوفاة الناجمة عن انقلاب القوارب في بنجلاديش، وهو بلد به العديد من الأنهار والتكوينات المائية، ويلقي الخبراء باللوم على إجراءات السلامة السيئة والتراخي في تطبيق اللوائح في وقوع حوادث الممرات المائية.