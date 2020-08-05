رئيس ميناء الإسكندرية: تداول 109 آلف طن و2034 حاوية و5958 شاحنة عامة اليوم

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إنه يوجد بالميناء 69 سفينة، ووصلت 17 سفينة، وغادرت 11 سفينة، فيما بلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 28 سفينة، من بينهم سفن حاويات، وبضائع عامة، وصب سائل، وعبارات يجري تفريغهم.

وأضاف شاهين أنه يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن على متنهما 100 ألف طن قمح، وفحم وخشب جاري تفريغهم، وتواجد بالمخطاف الخارجي 28 سفينة، وتم دخول وخروج 5958 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة الماضية.

من جانبه قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن إدارة حركة البضائع، سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجرى تفريغ بضائع واردة تزن 88 ألف طن، ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 21 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 488 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1546 حاوية.

وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع، ووجه أيضاً ببذل أقصى جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا.