 العراق يبدي رغبته في استمرار العمل مع البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق يبدي رغبته في استمرار العمل مع البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 3:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 3:13 م

قال مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، إن بلاده ترغب في استمرار العمل مع البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي ودعم العراق على أن يتطور العمل وتحدد المجالات والتوقيتات لإنجازها.

واستعرض الأعرجي -خلال لقائه رئيس البعثة الاستشارية للاتحاد الأوربي في العراق بالنيابة بيني جينس، حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) اليوم الأربعاء- طبيعة عمل البعثة من تاريخ تواجدها في 2017، وما قدّمته للجهات الرسمية العراقية.

من جهته، قدّم "بيني" إيجازًا حول عمل البعثة وعلاقتها مع الوزارات العراقية المعنية وما هو مخطط للمرحلة المقبلة، وأيضًا مقترح إبرام مذكرة تفاهم مع مستشارية الأمن الوطني تتضمن التزامات البعثة الاستشارية ومتطلبات الحكومة العراقية منها.

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