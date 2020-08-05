تفاجئ المواطنون اللبنانيون أمس بدوي انفجار مرفأ بيروت هز العاصمة والبلد بأكملها، تسبب في مقتل ما يتجاوز المائة شخص وإصابة آلاف آخرين، وأدى إلى دمار جزء كبير من الميناء وتدمير مبان وتهشيم نوافذ وأبواب مع تصاعد سحابة على شكل فطر عملاقة فوق العاصمة.

الانفجار جاء نتيجة اندلاع حريق في شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طناً، كانت موجودة منذ 6 سنوات في مستودع الميناء، وتسبب انفجارها في أضرار كبيرة لحقت المنازل والسيارات على الاوتوسترادات وفي مناطق كثيرة تبعد عشرات الكيلومترات عن مكان الانفجار، حتى أن دوى الانفجار وصل إلى سوريا وجزيرة قبرص المقابلة للبنان.

في الخريطة التالية نرصد الأماكن التي تأثرت بدوي الانفجار الذي ضرب مدينة بيروت وجعلها مدينة منكوبة.