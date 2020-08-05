وزيرة الإعلام اللبنانية: تخصيص اعتمادات للمستشفيات لعلاج جرحى انفجار بيروت

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد، إن مجلس الوزراء تبنى قرارًا بتخصيص اعتمادات للمستشفيات؛ لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى، ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على أن تحدد جهتها لاحقًا.

وأضافت خلال كلمة لها، على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، أن المجلس طالب من وزارة الأشغال العامة والنقل اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير من المرافئ الوطنية، وخاصة مرفأ طرابلس.

ولفتت إلى دعوة المجلس لتشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة على كل الأصعدة، إضافة إلى حظر بيع الدقيق للأفران، والتواصل مع كل الدول والسفارات لتأمين المساعدات والهبات اللازمة، وإنشاء صندوق خاص لهذا الغرض.

وتابعت أن المجلس اتخذ قرارًا بتأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لاستقبال العائلات، والتنسيق مع وزير السياحة لتحقيق هذه الغاية أو أي غايات مرتبطة بأعمال الإغاثة.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 113 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، مؤكدًا أن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم، خلف انفجار مرفأ بيروت.