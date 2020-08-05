 وول ستريت جورنال: الصين والولايات المتحدة ستجريان محادثات تجارة في 15 أغسطس - بوابة الشروق
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وول ستريت جورنال: الصين والولايات المتحدة ستجريان محادثات تجارة في 15 أغسطس

(رويترز)
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 3:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 3:30 ص

أوردت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على عقد محادثات رفيعة المستوى في 15 أغسطس آب بهدف تقييم التزام الصين فيما يتعلق باتفاق التجارة الثنائي الموقع في وقت سابق من 2020.

وذكرت الصحيفة أن المحادثات سيشارك فيها الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، مضيفة أنها ستركز على اتفاق المرحلة 1 الذي يدعو الصين إلى الالتزام بزيادة الواردات الأمريكية بقيمة 200 مليار دولار على مدار سنتين.

وبحسب وول ستريت جورنال، من المقرر إجراء المحادثات عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.


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