أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الأربعاء، انخفاض طلبات اللجوء إلى البلاد بنسبة 9.8% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال بيان لوزارة الداخلية، اليوم، إنه تم تقديم 5424 طلب لجوء فى الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، بينما سجلت طلبات اللجوء خلال نفس الفترة من العام الماضي 6030 طلب لجوء.

وأرجع البيان سبب انخفاض عدد طلبات اللجوء في النصف الأول من العام إلى تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأوضح البيان أنه في بداية العام ارتفعت الطلبات بشكل حاد ثم انخفضت بشكل واسع مع تفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أنه في يونيو الماضي زاد عدد الطلبات مرة أخرى لأول مرة منذ بداية الجائحة.