قالت وزيرة الإعلام اللبنانية والمتحدثة باسم الحكومة، منال عبد الصمد، إن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، وجه جميع الوزراء بالمشاركة في الإجراءات الخاصة بتداعيات حادث انفجار مرفأ بيروت، حتى وإن كانت تلك الإجراءات لا تطال وزاراتهم بشكل مباشر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن هناك حالة استنفار وتأهب لدى جميع الوزارات بشأن حادث المرفأ، مشيرة إلى إنشاء أربعة مستشفيات إضافية؛ لاستيعاب عدد أكبر من الجرحى، فضلًا عن تأمين الاحتياجات الطبية.

ولفتت وزيرة الإعلام اللبنانية، إلى التوجه لمرفأ طرابلس وصيدا وغيرهما لتأمين الاحتياجات الغذائية بعد انفجار مرفأ بيروت، متابعة أنه تم التنسيق مع جهات معنية لتوفير كميات كافية من الزجاج بأسعار مناسبة، بعد تدمير الكمية الكبيرة منه بسبب الانفجار.

وكان قد اندلع حريق كبير، مساء أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 135 شهيدًا و80 مفقودًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

