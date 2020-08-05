مصر وقبرص تناقشان موقف الإعداد لإقامة خط أنابيب بحري مباشر بينهما

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر الفيديو كونفرانس، مع ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة القبرصية، تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين في مجال البترول والغاز الطبيعي، وآليات التعاون الجاري في هذا الصدد تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، وفي ضوء علاقات الصداقة والروابط القوية التي تجمع بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس.

وذكر بيان لوزارة البترول اليوم الأربعاء، أن الوزيرين استعرضا الإجراءات الخاصة بتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى مستوى منظمة دولية حكومية تسهم في تحقيق الاستفادة الكاملة لدولها الأعضاء من موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط لجني المنافع المشتركة وتحقيق رفاهية الشعوب.

وبحثا نتائج عمل اللجنة الاستشارية ومجموعة العمل رفيعة المستوى لدول المنتدى التي شهدت زخما كبيرا خلال الأشهر الأخيرة للانتهاء من التكليفات والمهام الموكلة إليها بالرغم من الظروف العالمية غير المسبوقة وتحديات جائحة فيروس كورونا.

واتفق الوزيران على عقد اجتماع جديد خلال الأسبوعين المقبلين لمجموعة العمل رفيعة المستوى بمنتدى غاز شرق المتوسط لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمنتدى.

وناقش الوزيران موقف الإعداد لإقامة خط أنابيب بحري مباشر بين البلدين والذي تم توقيع اتفاق حكومي بشأنه لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي وإعادة تصديره عبر مصر، حيث أكدا على استمرار التنسيق الجاري بين المسئولين في البلدين في هذا الشأن ومتابعة انتهاء الإجراءات الخاصة بالجانب القبرصي من أجل البدء في التنفيذ.

من جانبه، أكد الملا أن شراكة مصر مع قبرص تهدف لتحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي لاستغلال المقومات المتاحة من موارد غازية وبنية تحتية متميزة، وصولا لتحقيق المنافع المشتركة وتعظيم استغلال تلك المقومات، مشددا على أن مصر تستهدف تعظيم الاستغلال الاقتصادي لبنيتها التحتية في مجال الغاز من خطوط ومجمعات استقبال الغاز الطبيعي وإسالته وتصديره على ساحل البحر المتوسط واستثمار طاقتها الاستيعابية الكبيرة، خاصة أن مجمعات إسالة الغاز تعد ميزة نسبية تتمتع بها مصر.

ولفت الوزير إلى أن تعزيز الشراكة بين مصر وقبرص لاستغلال غاز شرق المتوسط سيلعب دورا مهما لتحقيق استراتيجية مصر كمركز محوري للطاقة.

من جانبها، أعربت الوزيرة القبرصية عن تقديرها للدور المحوري لمصر في دفع عملية التعاون لاستغلال الغاز الطبيعي المكتشف بمنطقة شرق المتوسط وتحقيق تكامل اقتصادي بين الدول في مجال الغاز، مؤكدة تطلع قبرص إلى دعم ومواصلة التعاون الوثيق مع مصر لتحقيق المنافع المشتركة للبلدين وتحقيق التنمية والازدهار في المنطقة.