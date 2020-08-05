 هازنهاتل مدرب شهر يوليو في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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هازنهاتل مدرب شهر يوليو في الدوري الإنجليزي

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 1:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 1:53 م

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن المدرب الفائز بجائزة مدرب الشهر في البريميرليج عن شهر يوليو.

وتوج النمساوي رالف هازنهاتل، المدير الفني لفريق ساوثهامبتون، بجائزة مدرب الشهر في البريميرليج عن شهر يوليو.

يذكر أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، هو صاحب النصيب الأكبر في التتويج بالجائزة الموسم الحالي، حيث توج بها 5 مرات في أشهر أغسطس، سبتمبر، نوفمبر، ديسمبر، يناير.

وتوج فرانك لامبارد بالجائزة عن شهر اكتوبر، وشون دايتش عن شهر فبراير، ونونو اسبيريتو عن شهر يونيو، وفي الختام رالف هازنهاتل عن شهر يوليو.


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