رئيس الوزراء الهندي يضع حجر الأساس لبناء معبد في موقع مثير للجدل

وضع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لبناء معبد في موقع كان مثارا للجدل لعقود حتى أصدرت المحكمة العليا حكما بملكيته للهندوس العام الماضي.

ووضع مودي، الذي وصل مدينة ايوديا لحضور المراسم، حجرا فضيا في الموقع في ظل ترديد أفراد الهندوس لترانيم ترمز لبداية بناء المعبد.

وقال موهان باجوات، رئيس منظمة راشتريا سوايامسيواك سانج، التي تعد المرجعية الإيدلوجية لحزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمى له مودي خلال المراسم "لقد تحققت اليوم آمال وطموحات الهندوس على مدار قرون".

وكانت شبكة "ان دي تي في" قد ذكرت أن مودي سوف يقوم اليوم بوضع حجر فضي وزنه 40 كيلوجراما من أجل بناء معبد كبير في هذا المكان، الذي يعتقد الكثيرون أنه موقع مولد الإله رام.

وكانت المحكمة العليا الهندية قد أصدرت في نوفمبر الماضي حكما بمنح جماعة هندوسية ملكية كاملة بالنسبة لقطعة الأرض المثيرة للجدل في مدينة "أيوديا".

وقد قضت هيئة المحكمة العليا المكونة من خمسة قضاة حكما بأن الأرض التي دُمر فيها المسجد الذي يعود للقرن الـ16 من قبل مجموعة هندوسية في عام 1992، تخص في الأصل هندوس وسيتم تسليمها إلى هيئة، ستتولى إدارتها الحكومة الاتحادية.

ويقول الهندوس، إن الموقع كان مقاما عليه معبد مخصص للإله رام قبل بناء المسجد، وأنهم يريدون بناء معبد جديد في نفس الموقع، وكذلك يريد المسلمون.

وجاء في قرار المحكمة أيضا أنه سيتم منح المسلمين موقعا بديلا لبناء مسجد.

وأشارت المحكمة إلى أن تدمير مسجد "بابري" في الموقع المثير للجدل من قبل جماعات هندوسية في عام 1992، يمثل انتهاكا للقانون.

وجرى دعوة 175 شخصا فقط، معظمهم من القادة الهندوس الروحيين ، لحضور المراسم في ظل قيود على التجمعات الكبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا.

واستعدت مدينة أيوديا لهذا الحدث، وقام السكان بإضاءة الآلاف من المصابيح عشية إقامة المراسم.

ومع ذلك، تم إغلاق المدينة أمام الغرباء، وطُلب من أفراد الهندوس الاحتفال بهذا الحدث بإقامة الصلوات في المنزل أو التجمع بأعداد صغيرة.