أرباح مايكروشيب تكنولوجي خلال الربع الأول تتجاوز التقديرات

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أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية مايكروشيب تكنولوجي الثلاثاء تحقيق أرباح معدلة وفقا للمتغيرات الموسمية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي أكبر من الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وذكرت الشركة أن صافي أرباحها ربع السنوية بلغ 6ر123 مليون دولار بما يعادل 48ر0 دولار للسهم مقابل 7ر50 مليون دولار بما يعادل 20ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

في الوقت نفسه، حققت الشركة أرباحا بعد استبعاد البنود غير المتكررة بقيمة 9ر401 مليون دولار بما يعادل 56ر1 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحا تعادل 43ر1 دولار للسهم الواحد خلال الربع الأول.

في المقابل ذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 8ر0 في المئة إلى 31ر1 مليار دولار مقابل 32ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.