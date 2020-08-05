إجلاء 2700 شخص من حرائق الغابات بالقرب من مرسيليا

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تم إجلاء نحو 2700 شخص بعد أن اجتاحت حرائق الغابات إحدى المناطق القريبة من مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا، حسبما أعلن مرفق الإطفاء عبر "تويتر" اليوم الأربعاء.

وذكر مرفق الإطفاء التابع لإدارة منطقة بوش دو رون، عبر "تويتر" إنه: "بعد ليلة من الجحيم، هناك ما مجموعه 1800 من رجال الإطفاء يعملون على مكافحة حريق هائل".

وأضاف المرفق أن الحريق اجتاح 1025 هكتارا ولكن لم تقع إصابات بين السكان المحليين.

وقال رئيس مرفق الإطفاء جريجوري أليوني لإذاعة فرانس إنفو إن 80% من أطراف منطقة الحريق تحت السيطرة، لكن الأمر سوف يستغرق أياما للتأكد من إخمادها تماما.

وقال أليوني إن نحو 1500 شخص قد باغتتهم نيران الحريق بينما كانوا يقضون عطلاتهم، ودمرت مواقع التخييم بالكامل.

وذكرت فرانس إنفو أن 468 شخصا تم إنقاذهم على متن قارب بعد أن فروا من الحريق إلى الشواطئ.