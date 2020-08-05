وزير الصحة الأفغاني: نحو 10 ملايين مواطن أصيبوا بفيروس كورونا

قال وزير الصحة الأفغاني خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن نحو 10 ملايين مواطن أصيبوا بفيروس كورونا في أفغانستان.



وأضاف الوزير، أنه وفقا لدراسة جديدة، أصيب 5ر31% من تعداد السكان البالغ أكثر من 30 مليون نسمة بالفيروس.



وأوضح عثماني، أن العاصمة كابول سجلت أعلى نسبة إصابات في البلاد، حيث أصيب 53% من المواطنين بالفيروس.



وكان مسؤولو وزارة الصحة، قد قالوا في مارس الماضي إن 16 مليون شخص ربما أصيبوا بالفيروس في أفغانستان، وفقا لتوقعات منظمة الصحة العالمية.



ويشار إلى تأكيد إصابة نحو 37 ألف شخص بفيروس كورونا رسميا في أفغانستان حتى الآن، وقد خضع نحو 90 ألف شخص لفحص فيروس كورونا.