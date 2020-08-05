 وزير الصحة الأفغاني: نحو 10 ملايين مواطن أصيبوا بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 5 أغسطس 2020 3:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وزير الصحة الأفغاني: نحو 10 ملايين مواطن أصيبوا بفيروس كورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 2:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 2:42 م
قال وزير الصحة الأفغاني خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن نحو 10 ملايين مواطن أصيبوا بفيروس كورونا في أفغانستان.

وأضاف الوزير، أنه وفقا لدراسة جديدة، أصيب 5ر31% من تعداد السكان البالغ أكثر من 30 مليون نسمة بالفيروس.

وأوضح عثماني، أن العاصمة كابول سجلت أعلى نسبة إصابات في البلاد، حيث أصيب 53% من المواطنين بالفيروس.

وكان مسؤولو وزارة الصحة، قد قالوا في مارس الماضي إن 16 مليون شخص ربما أصيبوا بالفيروس في أفغانستان، وفقا لتوقعات منظمة الصحة العالمية.

ويشار إلى تأكيد إصابة نحو 37 ألف شخص بفيروس كورونا رسميا في أفغانستان حتى الآن، وقد خضع نحو 90 ألف شخص لفحص فيروس كورونا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك