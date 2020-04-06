 مسؤول روسي: أمريكا لا تزال صامتة بشأن احتمال تمديد معاهدة «ستارت ـ 3» - بوابة الشروق
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مسؤول روسي: أمريكا لا تزال صامتة بشأن احتمال تمديد معاهدة «ستارت ـ 3»

علم أمريكا
علم أمريكا
موسكو - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 12:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 12:57 م

قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن واشنطن ما زالت صامتة بشأن التمديد المحتمل لمعاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية (ستارت -3)، مشيرا إلى أن الشكوك ما زالت تحوم حول تمديد هذه المعاهدة.

وكتب أوليانوف -على صفحته في (تويتر) اليوم الأربعاء- "تنتهي صلاحية معاهدة "ستارت ـ 3" في غضون ستة أشهر بالضبط، وما زال هناك عدم يقين بشأن التمديد المحتمل لها". وأضاف: "ما زالت واشنطن صامتة بهذا الشأن ، لقد حان الوقت لاتخاذ قرار".

وتابع الدبلوماسي الروسي: "سيكون الأمر مؤسفاً إذا وضعت الولايات المتحدة هذه المعاهدة تحت السكين".

يُذكر أنه سبق وأعلنت الولايات المتحدة أنها تفكر في تمديد معاهدة "ستارت-3" الاستراتيجية مع روسيا، التي تنتهي في فبراير 2021، لكنها تقترح توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في معاهدة "ستارت-3" الحالية.

وطالبت واشنطن أيضا بأت تشمل المعاهدة الصين، لكن بكين أعلنت أنها غير معنية بهذه المعاهدة ولا ترغب بالمشاركة بالنقاشات حولها.

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