مسؤول روسي: أمريكا لا تزال صامتة بشأن احتمال تمديد معاهدة «ستارت ـ 3»

قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن واشنطن ما زالت صامتة بشأن التمديد المحتمل لمعاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية (ستارت -3)، مشيرا إلى أن الشكوك ما زالت تحوم حول تمديد هذه المعاهدة.

وكتب أوليانوف -على صفحته في (تويتر) اليوم الأربعاء- "تنتهي صلاحية معاهدة "ستارت ـ 3" في غضون ستة أشهر بالضبط، وما زال هناك عدم يقين بشأن التمديد المحتمل لها". وأضاف: "ما زالت واشنطن صامتة بهذا الشأن ، لقد حان الوقت لاتخاذ قرار".

وتابع الدبلوماسي الروسي: "سيكون الأمر مؤسفاً إذا وضعت الولايات المتحدة هذه المعاهدة تحت السكين".

يُذكر أنه سبق وأعلنت الولايات المتحدة أنها تفكر في تمديد معاهدة "ستارت-3" الاستراتيجية مع روسيا، التي تنتهي في فبراير 2021، لكنها تقترح توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في معاهدة "ستارت-3" الحالية.

وطالبت واشنطن أيضا بأت تشمل المعاهدة الصين، لكن بكين أعلنت أنها غير معنية بهذه المعاهدة ولا ترغب بالمشاركة بالنقاشات حولها.