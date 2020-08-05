الصحة العالمية ترسل خبراء إلى جنوب إفريقيا للمساعدة في احتواء الوباء

قررت منظمة الصحة العالمية، إرسال عشرات من خبرائها إلى دولة جنوب إفريقيا لتقديم العون للبلاد في التعامل مع خامس أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم.

وتجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا نصف مليون حالة مؤكدة، ويتوقع أن تصل الموجة الأولى من الإصابات إلى ذروتها بحلول نهاية أغسطس الجاري، طبقا لما ذكره وزير الصحة، زويلي مكيز للصحفيين.

وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبورج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أضاف الوزير أن المنظمة استجابت لطلب تقديم مساعدة وقررت إرسال 43 إخصائيا، تصل الدفعة الأولى منهم إلى البلاد اليوم الأربعاء.

وفي نفس الوقت، تبحث جنوب إفريقيا خيارات إنتاج لقاح محلي ضد كورونا، وتشارك في مشروعين بحثيين عالميين.