واشنطن توفد وزير الصحة الأمريكي إلى تايوان في الزيارة الأرفع مستوى منذ 1979

من المقرر أن يتوجه وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار قريبا إلى تايوان، في الزيارة الأرفع مستوى لوزير أمريكي إلى الجزيرة منذ عام 1979، عندما قطعت واشنطن وتايبيه العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقال المعهد الأمريكي في تايوان، الذي يقوم بمهام سفارة أمريكية بحكم الأمر الواقع، اليوم الأربعاء إن الوفد سيصل "في الأيام المقبلة" ويهدف إلى تعزيز الشراكة وتعزيز التعاون لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر عازار في بيان للمعهد أن "تايوان كانت نموذجا للشفافية والتعاون في الصحة العالمية أثناء جائحة كوفيد-19 وقبلها بمدة طويلة".

وقال عازار إن "هذه الرحلة تمثل فرصة لتعزيز تعاوننا الاقتصادي والصحي العام مع تايوان ، لاسيما أن الولايات المتحدة والدول الأخرى تعمل على تعزيز وتنويع مصادرنا للمنتجات الطبية الحيوية".

وحتى اليوم الأربعاء، سجلت تايوان 476 إصابة بفيروس كورونا وسبع وفيات.

وتأتي الزيارة وسط توتر متصاعد في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

يشار إلى أن تايوان لديها حكومة مستقلة منذ عام 1949 لكن الصين تعتبر تلك الجزيرة جزءا من أراضيها.